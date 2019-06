Bank Credit Agricole z nagrodą Innowator 2019

Miesięcznik Finansowy BANK już po raz 24. nagrodził banki najbardziej efektywne, innowacyjne oraz poszukujące najlepszych rozwiązań w obszarach relacji z klientami i najlepiej przez klientów oceniane. Tegoroczna edycja nawiązywała zarówno do tradycji, jak i do nowych trendów w sektorze finansowym na całym świecie.

Bank Credit Agricole został wyróżniony za nową funkcję aplikacji CA24Mobile na najpopularniejsze smartfony z systemem Android, która jako pierwsza w Polsce identyfikuje zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem i blokuje możliwość dokonywania nieautoryzowanego transferu środków przez złodzieja, do czasu usunięcia zagrożenia. Ponadto docenione zostało bezpieczne logowanie biometryczne do aplikacji mobilnej Credit Agricole – poprzez „odcisk palca” lub, w przypadku użytkowników smartfonów z rodziny iPhone X, użycie obrazu twarzy w technologii FaceID. Zauważone zostały także wprowadzone przez bank rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, jak np. zastosowanie TeleBota „Lydia” dzwoniącego do klientów i wstępnie weryfikującego złożone przez nich wnioski kredytowe, co obniża koszty operacyjne.

- Cieszy fakt, że grono uznanych ekspertów branży bankowej, a więc poniekąd cała branża, dostrzegła i doceniła naszą odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, który żyje coraz szybciej i coraz intensywniej. W tym szalonym pędzie bank musi być wiarygodnym i zaufanym partnerem dla klienta zmagającego się z zalewem coraz większej liczby bodźców i danych oraz narażonego na najróżniejsze zagrożenia. Dlatego tak ogromną wagę przykładamy z jednej strony do wygody w dostępie do usług finansowych w każdej sytuacji, w której może się znaleźć klient, a z drugiej strony dbamy o bezpieczeństwo transakcji i gromadzonych środków - zarówno to bezpieczeństwo w wymiarze fizycznym, jak również bezpieczeństwo rozumiane, jako świadomość konsekwencji podejmowanych przez klienta decyzji – powiedział podczas gali Piotr Kwiatkowski, prezes zarządu banku Credit Agricole.