Credit Agricole wspiera kobiety w biznesie

V edycja projektu „Kobiety u progu kariery zawodowej” nosi tytuł „Jak osiągnąć stan harmonii i być szczęśliwą w czasach chaosu i pandemii”. Wydarzenie skierowane jest do kobiet będących u progu zmian lub rozpoczynających karierę zawodową, aby wesprzeć je w podejmowaniu i realizacji nowych wyzwań. Tegoroczna edycja skoncentrowana jest na wyjątkowym kontekście pandemii, dlatego tematy prelekcji odnoszą się do dobrych praktyk i strategii funkcjonowania profesjonalnego i osobistego w nowej rzeczywistości. – mówi Monika Knap, prezeska Fundacji Business Boutique, organizatora projektu.

Wśród prelegentek jest 14 ekspertek ze świata biznesu i nauki, które podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Opowiedzą one o tym, jak radzić sobie z nową rolą i obowiązkami kobiet w dobie New Normal, jak zdalnie budować relacje i rozwijać umiejętności interpersonalne, jak najlepiej przygotować się do pierwszej rozmowy o pracę online, na czym polega i jak świadomie korzystać z filozofii slow-life, jak zadbać o swoją aktywność intelektualną i fizyczną w trakcie lockdownu, jak poszerzać swoje horyzonty bazując na filozofii Long Life Learning oraz jak zaadaptować się do nowych warunków, wykorzystać swój potencjał i być bardziej efektywną.

W tym roku po raz pierwszy głównym partnerem wydarzenia jest bank Credit Agricole, który w listopadzie świętuje Miesiąc Różnorodności. - Wspieramy wydarzenie, ponieważ jako sygnatariusz Karty Różnorodności oraz Well-Being Leader 2020 wierzymy w wartość kształtowania środowiska równych szans, wspierania rozwoju na wszystkich etapach życia zawodowego, angażowania do działania i dbania o swój dobrostan – podkreśla Anna Podlewska, dyrektorka ds. strategicznych inicjatyw HR w Credit Agricole, która będzie również jedną z prelegentek wydarzenia.

Tegoroczna, V edycja projektu „Kobiety u progu kariery zawodowej” odbędzie się 27 listopada, w godz. 10.00-16.00, wyjątkowo w formule zdalnej. Wydarzeniu „Kobiety u progu kariery zawodowej” towarzyszą warsztaty „Marka osobista – budowanie przyszłości zawodowej”, które poprowadzi Monika Knap w innym terminie.

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie: https://www.bboutique.eu/kobiety-u-progu-kariery-zawodowej/