Ferie pod znakiem oszczędzania z Credit Agricole

Polacy znajdują się w ogonie Europy, jeśli chodzi o oszczędzanie. I mimo że 70 proc. osób deklaruje, że uważniej gospodaruje budżetem niż przed pandemią, a 47 proc. oszczędza więcej, to kwota odłożonych pieniędzy nie daje nam poczucia bezpieczeństwa finansowego. Dlatego bank Credit Agricole od kliku miesięcy prowadzi akcję #wyzwanieoszczędzanie, która wspiera w nauce świadomego wydawania i oszczędzania pieniędzy, a przy okazji także środowiska.

Teraz, w czasie ferii, które zaskoczyły wielu rodziców, bank zdecydował się przygotować aktywności dla dzieci. Do współpracy zaprosił Angelikę M. Talagę - ekspertkę edukacji finansowej, neuropedagożkę i autorkę bloga Godmother.pl. Między 10 a 17 stycznia będzie ona prowadziła na żywo zajęcia dla dzieci, a także dorosłych. Poza spotkaniami online dzieci będą mogły utrwalać nową wiedzę poprzez praktyczne ćwiczenia związane z oszczędzaniem.

- Bardzo chcielibyśmy pomóc rodzicom zagospodarować ten nietypowy czas ferii, aby dzieci spędziły go w mądry i ciekawy sposób. Może te dni z oszczędzaniem zainspirują do oszczędzania uczestników naszej akcji i przekonają, że warto dbać o swój budżet i że może to robić każdy, niezależnie od wieku - mówi Ewa Deperas-Jarczewska z Biura Komunikacji Korporacyjnej w Credit Agricole.

Akcja skierowana jest do dzieci w wieku 6-13 lat i ich rodziców. Szczegółowy program dostępny jest na stronie www.wyzwanieoszczedzanie.pl oraz na grupie „Wyzwanie oszczędzanie” na Facebooku, gdzie będą transmitowane spotkania z Angeliką M. Talagą. Ekspertka będzie m.in. doradzać rodzicom, jak i kiedy najefektywniej uczyć dzieci oszczędzać; jakie błędy najczęściej popełniamy. Zdradzi także co to jest „mięsień samokontroli” i jak go trenować. Dzieciom z kolei opowie o „teorii słoików”, a także w przystępny sposób o magii składanego procenta. Nie zabraknie w czasie spotkań tematu motywacji i nawyków, które są kluczowe w każdym obszarze naszego życia. Nagrania wszystkich webinarów, a także ćwiczenia dostępne będą na grupie „Wyzwanie oszczędzanie” na Facebooku oraz na kanale YouTube banku także po zakończeniu akcji. Można tam znaleźć również nagrania ze spotkań z dziennikarzem i blogerem finansowym Maciejem Samcikiem.



Wszystkie działania w akcji #wyzwanieoszczędzanie są bezpłatne i dostępne dla wszystkich chętnych (nie tylko dla klientów banku).