Credit Agricole nagrodzony tytułem „Ekologiczna Firma 2021”

Funkcjonowanie firmy niesie ze sobą określone skutki dla osób, które korzystają z jej usług, a także dla jej pracowników, partnerów biznesowych, społeczności lokalnych i środowiska naturalnego. Bardzo ważna jest świadomość tego oddziaływania i odpowiedzialne zarządzanie firmą. Dlatego Credit Agricole zobowiązał się zwiększać swoje zaangażowanie w ochronę środowiska i podejmuje się licznych akcji, które mają na celu edukować o szkodliwości jednorazowych przedmiotów z plastiku.

Redakcja Gazety Finansowej doceniła działania Credit Agricole i nagrodziła bank tytułem „Ekologiczna Firma 2021”. Kapituła uznała działania Credit Agricole jako jedne z najciekawszych inicjatyw proekologicznych, które odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnych i otoczenia.

- W społecznej odpowiedzialności biznesu chodzi o szacunek. Zarówno o szacunek ludzi względem siebie nawzajem, jak i szacunek dla środowiska. Wszyscy jesteśmy ludźmi żyjącymi na tej planecie i odczuwamy globalne skutki zmian klimatu i zanieczyszczenia. Dlatego to jest nasza naturalna potrzeba, żeby troszczyć się o otoczenie, w którym żyjemy. I z tego właśnie powodu bank Credit Agricole traktuje tę działalność bardzo serio – podkreśla Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy Credit Agricole Bank Polska.

Credit Agricole stale pracuje nad zmniejszeniem swojego śladu węglowego. Pod koniec 2019 r. przeniósł centralę banku do nowej ekologicznej siedziby, co od razu pozwoliło zmniejszyć emisję CO₂ o 15 proc. W czerwcu 2020 r. bank podpisał umowę, na podstawie której energia elektryczna dostarczana do wszystkich placówek własnych Credit Agricole pochodzi wyłącznie z elektrowni wodnych i wiatrowych.

Credit Agricole rozwija ofertę swoich produktów, które uwzględniają kwestie sprzyjające ochronie środowiska. Jest jednym z liderów pod względem finansowania montażu instalacji fotowoltaicznych. Posiada również szeroka ofertę produktów inwestycyjnych, pozwalających wspierać rozwój tzw. zielonej gospodarki.

W 2020 roku bank ruszył z kampanią #MniejPlastiku, która obejmuje szereg aktywności. Najbardziej znaną inicjatywą tej kampanii jest „Górska Odyseja”, czyli marsz wzdłuż południowej granicy Polski, który ma zwrócić uwagę na problem zaśmiecania plastikowymi odpadami leśnych i górskich szlaków. W ubiegłym roku Credit Agricole zorganizował bliźniaczą akcję „Bałtycką Odyseję”, której uczestnicy posprzątali polskie wybrzeże. Na potrzeby akcji uruchomiono również stronę mniejplastiku.pl oraz podcast #MniejPlastiku.

- To jest czas na działanie. Albo zrozumiemy, że beztroskie życie prowadzi do zagłady naszej cywilizacji i zaczniemy się ograniczać, albo wyginiemy jak dinozaury. Zachęcam do dołączenia do naszych akcji – mówi Przemysław Przybylski.

Więcej informacji na stronie www.mniejplastiku.pl