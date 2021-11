Pracownicy wrocławskich firm zazielenili życie seniorów z DPS

Miejskie Centrum Usług Socjalnych Dom Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu zamieszkują w szczególności osoby starsze, przewlekle somatycznie chore. Inicjatywa na rzecz ośrodka stała się okazją do wolontariatu pracowniczego i współpracy międzysektorowej. Firmy należące do CSR WroClub zachęcały swoich pracowników do wzięcia udziału w zbiórce pieniędzy na e-zrzutce oraz fizycznej zbiórki sadzonek. W efekcie udało się zebrać ok. 12 tysięcy złotych, co pozwoliło na zakup 253 roślin.

Już po raz kolejny wspieramy DPS przy ul. Karmelkowej. Nie ma wątpliwości, że zieleń ma ogromne znaczenie dla zapewnienia zdrowych i komfortowych warunków życia seniorów. Chcemy, aby starsze osoby miały możliwość odpoczynku na świeżym powietrzu i w miłym otoczeniu. – tłumaczy Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej w Credit Agricole, odpowiedzialny m.in. za koordynację aktywności charytatywnej banku.

Nowe rośliny w ogrodzie ośrodka poprawią estetykę tego miejsca i zapewnią warunki bardziej przyjazne dla spacerów na świeżym powietrzu.

Ta akcja to idealny przykład na obopólne korzyści wynikające z działalności CSR WroClub - nasi pracownicy mogą skorzystać z godzin wolontariackich i na chwilę oderwać się od swoich codziennych obowiązków, przy okazji pomagając potrzebującym. My jako Eco Community/ Charity Team zawsze aktywnie zachęcamy do udziału w tego typu przedsięwzięciach. Nie można również pominąć faktu, iż zazielenianie naszego miasta przysłuży się nie tylko podopiecznym DPS-u, ale również wszystkim mieszkańcom. – tłumaczy Sara Ziemecka, Eco Community Ambasador (koordynatorka akcji CSR) w Infor.

Teren wokół budynku to prawie 3 hektarów terenów zielonych, na których mieszkańcy DPS mają możliwość spędzenia wolnego czasu na spacerach i odpoczynku wśród zieleni. Ogród wykorzystywany jest również do spotkań rodzinnych oraz imprez organizowanych przez DPS. Nowe nasadzenia wzbogaciły przestrzeń ogrodu. Naszym marzeniem jest urzeczywistnienie ogrodu sensorycznego i pod tym kątem wspólnie z CSR WroClub dobieraliśmy rodzaje roślin. Takie wspierające akcje zawsze spotykają się z wdzięcznością mieszkańców DPS, którzy chętnie korzystają z zielonych przestrzeni – podsumowuje Janusz Nałęcki, dyrektor Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.

Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest powołany w 2017 r. CSR WroClub. Zrzesza on entuzjastów i praktyków społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) z firm zlokalizowanych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. W akcję #FloraDlaSeniora zaangażowało się 13 wrocławskich przedsiębiorstw z różnych branż: AXA XL, ATOS, ARC Software, Credit Agricole, Credit Suisse, DXC Technology, Europejski Fundusz Leasingowy, Infor, intive, Knowable, Kyndryl, Olympus Business Services i Smith&Nephew. Partnerami wydarzenia była Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz start-up pozytywnego wpływu - Dotlenieni.org, który kupił drzewa i krzewy, wypożyczył sprzęt i pomógł w nasadzeniach.

#FloraDlaSeniora to kolejna akcja zorganizowana przez CSR WroClub. Rok temu klub zrealizował m.in. inicjatywę #zczystymsercem, dzięki której udało się przygotować 230 spersonalizowanych zestawów kosmetycznych dla każdego pensjonariusza z DPS. Wcześniej odbyła się też akcja Kup plecaka dla dzieciaka, z wynikiem 400 wyprawek szkolnych przekazanych podopiecznym dolnośląskich domów dziecka.