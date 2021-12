Karta do wywoływania uśmiechu od Credit Agricole

Klientom, którzy do 31 stycznia podpiszą umowę karty, bank oferuje przez 12 miesięcy zwrot 10 zł za płatności co najmniej 200 zł – maksymalnie 40 zł w miesiącu, czyli łącznie nawet 480 zł.

- Karta kredytowa przydaje się w okresie przedświątecznym. Co roku obserwujemy w tym czasie wzrost liczby transakcji, także ich kwot. – mówi Mateusz Dziuba, dyrektor Biura Kart Kredytowych i Płatności Alternatywnych. To zrozumiałe, bo przed nami mnóstwo wydatków świątecznych. Wierzę, że nasza promocja umili te zakupy i jednocześnie zasili portfel klientów.

Żeby wziąć udział w promocji, należy mieć lub otworzyć konto w Credit Agricole i podpisać umowę o kartę kredytową Gold lub Silver z limitem min. 4 000 zł. Mogą do niej przystąpić klienci, którzy w ostatnich 24 miesiącach nie mieli w Credit Agricole karty kredytowej Visa Standard, Visa/Mastercard Silver, Visa/Mastercard Gold.

Zwrot płatności to nie jedyna korzyść dla klientów. Osoby, które do 10 grudnia zdecydują się na kartę MasterCard, otrzymają bon podarunkowy do sklepów Biedronka o wartości 50 zł. Wystarczy, że zapłacą tą kartą przy użyciu Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay lub Fitbit Pay w ciągu 45 dni od podpisania umowy o tę kartę. A jeśli dodatkowo wezmą udział w konkursie i odpowiedzą na pytanie: Jaką sytuację związaną z kartą kredytową Credit Agricole, która wywoła Twój uśmiech, uwieczniłbyś na zdjęciu? – mogą wygrać aparat Polaroid.

Szczegóły promocji na stronie: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/promocje/karty-kredytowe/wez-karte-kredytowa-do-wywolywania-usmiechu-i-zyskaj-nawet-480-zl-zwrotu