Credit Agricole wdraża system akceptacji płatności zbliżeniowych SoftPos

Po raz pierwszy w Polsce bank udostępnia swoim klientom metodę akceptowania płatności z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Aplikacja Elavon SoftPos zainstalowana na dowolnym urządzeniu z systemem Android 8.0 lub nowszym umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych za usługi lub towary bez konieczności używania dodatkowych urządzeń takich jak terminal płatniczy lub PIN-pad. Do obsługi procesu sprzedaży wystarczy posiadanie urządzenia mobilnego, jak smartfon czy tablet.

Aplikację Elavon SoftPos (Software Point of Sale) można pobrać ze sklepu internetowego Google Play. Po zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym można korzystać z niego jak ze standardowego terminala płatniczego do akceptacji transakcji zbliżeniowych. Dotyczy to także transakcji wymagających podania kodu PIN, realizowanych zarówno plastikowymi kartami zbliżeniowymi, jak i mobilnymi portfelami. Metodę płatności opartą o aplikację SoftPos wdrożyło w Polsce już kilkaset firm, m.in. z branży logistycznej, przewozów pasażerskich i branży gastronomicznej. Rozwiązanie to cieszy się coraz większą popularnością także w firmach kurierskich i przewozowych.

- W Credit Agricole uważnie słuchamy naszych klientów i znamy ich potrzeby . Wiemy, że coraz więcej osób woli płacić bezgotówkowo, więc przedsiębiorcy muszą być gotowi do przyjmowania takich płatności. Zastosowanie rozwiązania SoftPos ułatwia życie i firmom i ich klientom. Nie wymaga instalowania dodatkowych terminali i całej infrastruktury niezbędnej do przesyłania danych, spełnia natomiast wszystkie wymagania bezpieczeństwa, a także wymogi określone w obowiązujących przepisach – mówi Damian Ragan, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

- Warto również dodać, że zastosowanie rozwiązania SoftPOS zdecydowanie zmniejsza koszty bieżącego funkcjonowania biznesu. Miesięczna opłata za korzystanie z aplikacji jest nawet dziesięciokrotnie niższa od opłat za dzierżawę tradycyjnych terminali. W zależności od rodzaju oferty oferty wynosi tylko 4 lub 5 zł. Dodatkowo klienci mogą korzystać z naszego Konta Biznes, w którym bardzo prosto można otworzyć linię kredytową. Mam nadzieję, że dzięki takiemu wsparciu, nasi klienci będą mogli odnosić jeszcze większe sukcesy w swoich biznesowych przedsięwzięciach – dodaje Damian Ragan.

Zdaniem Aleksandra Leichta, dyrektora Kanału Bankowego na Europe w firmie Elavon, podmioty gospodarcze, muszą coraz częściej wychodzić bezpośrednio do swoich klientów, aby sprostać oczekiwaniom konsumenckim.

- Mobilność rozwiązań, w tym także rozwiązań płatniczych, jest kluczowym trendem obserwowanym nie tylko w branżach takich jak usługi kurierskie, dostawy jedzenia, trening personalny, medycyna, warsztaty samochodowe, ale w szerszym segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego też, niezmiernie cieszy nas, że jesteśmy strategicznym partnerem banku Credit Agricole, który dostrzega takie potrzeby, oczekuje innowacyjnych rozwiązań i wzbogaca swoją ofertę skierowaną do mniejszych przedsiębiorstw o rozwiązanie SoftPos wdrożone przy współpracy z Elavon. Wierzymy, że współpraca Elavon z Credit Agricole Bank Polska S.A. zapoczątkuje nową jakość rozwiązań przeznaczonych dla przedsiębiorstw, które historycznie rzadziej akceptowały płatności bezgotówkowe i przyczyni się do wzrostu ich biznesów. – mówi Aleksander Leicht.

- Oferowane przez nas rozwiązanie to rewolucja na rynku płatniczym, która pozwala na zrezygnowanie z zakupu lub najmu dodatkowego sprzętu – osobnych PIN padów, terminali płatniczych oraz drukarek mobilnych. Możliwość posiadania jednego urządzenia spełniającego szereg zadań skutkuje też wygodą, mobilnością i znacznie szybszą obsługą klientów, co jest istotne w niemal każdej branży. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że istnieje ogromny rynek dla naszej aplikacji, a współpraca z Elavon i Credit Agricole to ważny etap, który pozwoli na dotarcie do kolejnej grupy użytkowników – dodaje Grzegorz Nowakowski, założyciel i członek zarządu SoftPos.eu.

Bezpieczeństwo przyjmowania płatności przez SoftPos zostało potwierdzone certyfikacjami organizacji płatniczych, w tym Mastercard i VISA. Certyfikaty te są gwarantem spełniania najwyższych norm bezpieczeństwa, przy każdej transakcji realizowanej w ramach tego nowego rozwiązania.

- Wykorzystanie takiego rozwiązania umożliwia zastąpienie tradycyjnego terminala płatniczego aplikacją instalowaną na smartfonie. Dzięki temu właściciel sklepu czy usługodawcy mogą przyjmować zbliżeniowe płatności mobilne czy kartowe na własnym telefonie, tablecie lub innym urządzeniu i nie potrzebuje oddzielnego terminala POS – powiedziała Kamila Kaliszyk, dyrektor ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe.