Nowe możliwości spełniania życzeń z Credit Agricole

Kredyt konsolidacyjny to dobre rozwiązanie dla tych, którym obecne raty zbytnio obciążają domowy budżet - dzięki niemu można niskim kosztem uporządkować swoje miesięczne wydatki związane z obsługą zobowiązań kredytowych. Sprawdzi się także w sytuacji, gdy potrzeba spełnić większe życzenia i zaprowadzić ład we własnych finansach. Przy okazji można skorzystać z opcji dodatkowego zastrzyku gotówki, który pozwoli zyskać nowe możliwości. Kwota skonsolidowanej raty jest zazwyczaj niższa w stosunku do sumy rat wcześniej zaciągniętych kredytów. To sprawia, że klient może dostosować jej wysokość do domowego budżetu i poziomu własnych zarobków. A dzięki temu, że rata w kredycie konsolidacyjnym jest niższa, klient może otrzymać dodatkową kwotę do wykorzystania na własne życzenia.

Klienci, którzy mają jeden lub więcej kredytów w innych bankach, mogą przenieść je do Credit Agricole i skorzystać z aktualnej promocji. Zamiana starych kredytów w jeden nowy - przyznany na bardziej korzystnych warunkach, pozwala obniżyć kwotę miesięcznej raty. W Credit Agricole można teraz dokonać takiej zamiany bez prowizji. Osobom lubiącym spełniać większe życzenia i chcącym uporządkować swoje finanse bank proponuje kredyt konsolidacyjny, łączący wszystkie raty w jedną. Gwarantowany brak prowizji i atrakcyjne RRSO pozwolą zyskać nowe możliwości.

Wybór „Konsolidacji poŻyczeń” pozwala łatwo i szybko połączyć wszystkie kredyty w jeden i płacić tylko jedną, niższą, miesięczną ratę. Promocyjne warunki oferty to 0% prowizji, stałe oprocentowanie 9,99% oraz RRSO 10,47%. Promocja oferuje do 255 550 zł na dodatkowe życzenia (wraz z kredytowanymi kosztami), jedną ratę i jeden termin jej spłaty. Dostępna jest zarówno dla obecnych, jak i nowych klientów banku, którzy chcieliby przenieść swoje kredyty. Kredyt oferowany jest w wariantach bez ubezpieczenia oraz z ubezpieczeniem. Klienci, którzy zdecydują się na ubezpieczenie kredytu otrzymają jeszcze niższe oprocentowanie równe 8,3%. Stałe oprocentowanie to pewność, że podczas okresu spłaty kredytu kwota raty nie wzrośnie, przez co a klient nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów.

– Słuchamy naszych klientów, dlatego nowy kredyt można dopasować do swoich potrzeb i możliwości: to klient decyduje, na ile rat chce go rozłożyć (można wybrać opcję nawet do 120 miesięcy), a także określa comiesięczną datę spłaty rat, na przykład odpowiednią dla terminu, w jakim otrzymuje wynagrodzenie.– zachęca Piotr Skoczek, dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami Kredytowymi w banku Credit Agricole.

Promocja “Konsolidacja pożyczeń” dostępna jest we wszystkich placówkach Credit Agricole oraz telefonicznie pod numerem 19 019 (koszt wg stawki operatora). Więcej informacji na stronie: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyt-konsolidacyjny