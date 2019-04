Credit Agricole wspiera Zielony Rekord Polski i zazielenia placówki

Białystok, Rzeszów, Szczecin, Łódź, Wrocław – to tylko niektóre z miast, które zaangażowały się w Zielony Rekord Polski. Akcji przyświeca jeden cel: „zazielenić” kraj. Od trzech lat Zielony Rekord organizuje fundacja Rozwój w projekcie Dotlenieni.org. We współpracy z firmami, jednostkami samorządu i gwiazdami fundacja co rok, na coraz większą skalę, angażuje Polaków do sadzenia drzew i krzewów w ich najbliższej okolicy. W tym roku akcję wspierał także bank Credit Agricole.

– W Credit Agricole zieleń mamy w DNA. Jako bank, który swoją historię wywodzi od rolniczych kas spółdzielczych, czujemy ścisły związek ze środowiskiem, w którym na co dzień wszyscy żyjemy – mówi Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej banku. – Już od ponad stu lat wspieramy zielone inicjatywy i działania proekologiczne, dlatego bez chwili wątpliwości zaangażowaliśmy się w Zielony Rekord Polski. Dodatkowo, pomysłodawca akcji, fundacja Rozwój, pochodzi z okolic Wrocławia: miasta, w którym znajduje się nasza siedziba. Tym bardziej zależało nam na tym, aby stać się partnerem tej ważnej inicjatywy – dodaje Przybylski.

W miejscowościach, które objął Zielony Rekord Polski, zwiększenie liczby roślin ma poprawić jakość powietrza i obniżyć temperaturę. To istotne szczególnie w dużych miastach, w przestrzeniach otwartych, ale i zamkniętych lokalach. Bank Credit Agricole zdecydował się na działanie zwłaszcza w tym drugim wymiarze.

– W tym roku w ramach Zielonego Rekordu Polski zazieleniliśmy wrocławskie placówki naszego banku – mówi Przybylski. – W każdej z nich pojawiła się duża roślina doniczkowa. Im wyższa jakość powietrza, tym lepsze produktywność, kreatywność i samopoczucie osób przebywających w danym miejscu – pracowników i klientów. Liczymy na to, że staniemy się inspiracją dla odwiedzających nasze placówki – tłumaczy.

Zielony Rekord Polski to kolejne działanie w projekcie Dotlenieni.org, w które zaangażował się bank Credit Agricole. W listopadzie 2018 roku wolontariusze banku we współpracy z przedstawicielami fundacji Rozwój posadzili drzewa i krzewy na terenie należącym do Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania.